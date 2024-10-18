Ким Чен Ын объяснил подрыв дорог между КНДР и Южной Кореей

Подрыв дорог из КНДР в Южную Корею символизирует отказ от идеи объединения двух государств. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В материале отмечается, что 17 октября глава государства посетил командование 2-го корпуса Корейской народной армии. Тогда он и прокомментировал текущие отношения между Пхеньяном и Сеулом.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт: Южная Корея — чужая и абсолютно враждебная страна», — говорится в публикации.

Северокорейский лидер обратил внимание, что КНДР полностью разрушила автомобильные и железные дороги в соседнее государство. Это решение ознаменовало не только физическое прекращение сухопутного сообщения, но и разрыв «дурной связи» с Южной Кореей.

Также, по словам Ким Чен Ына, подрыв дорог стал последним предупреждением для Сеула. Он уточнил, что в случае нарушения суверенитета КНДР власти беспрепятственно задействуют армию страны. При этом ответные меры будут применяться не против «соотечественников, а в отношении враждебного государства».

15 октября Пхеньян подорвал автомобильные и железные дороги, соединявшие две страны на Корейском полуострове. Как писало агентство Yonhap, в ответ южнокорейские военные открыли огонь к югу от межкорейской границы.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею в запуске дронов в КНДР.