Президент ОАЭ посетит Россию 21 октября

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян посетит Россию с официальным визитом 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным будут рассмотрены перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также вопросы международной повестки, включая обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Участие в XVI саммите БРИКС уже подтвердили лидеры более 30 стран. Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, а также различных исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее в Кремле рассказали о преимуществах БРИКС.