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Венгрия сообщила, что Запад выясняет, может ли Украина создать ядерное оружие

Орбан: западные спецслужбы выясняют, может ли Украина создать ядерное оружие

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Jacob King/Pool Photo/AP

Западные спецслужбы пытаются установить, действительно ли Украина может создать ядерное оружие. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Спецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия», — сказал он.

Накануне британская газета Telegraph написала, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления о ядерном оружии на фоне нежелания стран Запада принимать представленный им «план победы».

17 октября Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По его словам, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.

Позже Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что украинское руководство не планирует разработку ядерного оружия. По его словам, в Киеве никогда не говорили о подготовке к созданию ядерного оружия.

Ранее Украину уличили в шантаже из-за намерения создать ядерное оружие.

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