Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявления о ядерном оружии на фоне нежелания стран Запада принимать представленный им «план победы». Об этом пишет британская газета Telegraph.

Как заявили источники издания в сфере безопасности Украины, руководство страны начинает впадать в отчаяние из-за неготовности Запада включить украинское государство в НАТО.

По их словам, в заявлениях Зеленского о ядерном оружии есть «элемент позерства и балансирования на грани фола». При этом они призвали серьезно отнестись к заявлениям украинского лидера.

«Есть понимание, что к странам с ядерным оружием относятся по-другому. Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», — сказал Telegraph один из украинских источников.

17 октября Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. По его словам, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты Украины.

Позже Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что украинское руководство не планирует разработку ядерного оружия. По его словам, в Киеве никогда не говорили о подготовке к созданию ядерного оружия.

Ранее Украину уличили в шантаже из-за намерения создать ядерное оружие.