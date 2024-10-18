Маск окрестил Харрис марионеткой

Действующий президент США Джо Байден и его «правая рука», кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис не контролируют ситуацию в стране, считает основатель компании Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, передает ТАСС. Выступая на перевыборном митинге номинанта-республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании, он заметил, что на самом деле всем управляют другие люди — некие «кукловоды».

«Они просто заменили марионетку Байдена на марионетку Камалу <...> когда телесуфлер ломается, марионетка тоже останавливается», — пояснил Маск.

Он добавил, что нынешний президент США в целом не может управлять государством и в основном отдыхает. Маск подчеркнул, что у Байдена якобы осталось всего пара функционирующих нейронов и реальным главой государства его считать нельзя.

Ранее американцы сделали выбор между Трампом и Харрис.