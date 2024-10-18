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Американцы сделали выбор между Трампом и Харрис

Fox News: Обама и Тейлор Свифт оказались популярнее Трампа и Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Бывший президент США Барак Обама пользуется наибольшей любовью у американцев, передает Fox News. По опросу телеканала, политик занял первое место в рейтинге по популярности с показателем +10% (55% респондентов высказались о политике позитивно, а 45% негативно).

Согласно исследованию, следом за Обамой идет бывший независимый участник президентской гонки Роберт Кеннеди — младший с +7% (51% хороших оценок против 44% неблагоприятных). Замыкает тройку лидеров певица Тейлор Свифт — +3% (49% позитивных отзывов и 46% негативных).

Четвертое место занимает бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп с отрицательным показателем -4% (поддерживают политика 48% респондентов, обратная точка зрения у 52% американцев). На пятой позиции его соперница, номинант от демократов Камала Харрис с -5% (в пользу действующего вице-президента США выступили 47% против 52%). При этом в самом конце списка президент США Джо Байден с -22% (благоприятных оценок лишь 39%, а неблагоприятных 61%).

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