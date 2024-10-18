Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Германию. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне поздно вечером правительственный самолет американского лидера Air Force One сел в Берлине.

16 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что в ходе визита у американского лидера запланированы встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

По ее словам, Байден намерен обсудить с руководством Германии не только двусторонние вопросы, но и международную повестку, в том числе украинский кризис.

В конце сентября сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что предстоящий визит президента Соединенных Штатов в ФРГ для обсуждения вопроса помощи Киеву «станет четким сигналом солидарности с Украиной».

Ранее в ЕС признали провал стратегии Байдена и Шольца по Украине.