В МИД Украины опровергли информацию о планах разработать ядерное оружие

Спикер МИД Украины Георгий Тихий выступил с опровержением опубликованной в Bild информации о том, что у Киева есть планы разработать оружие массового поражения. Заявление украинского чиновника размещено на сайте министерства.

«ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — «Газета.Ru») остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения», — заявил он.

Тихий отметил, что Украина является «преданным участником Договора о нераспространении ядерного оружия»

Накануне Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях». При этом советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого таблоида.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что украинское руководство не планирует разработку ядерного оружия. По его словам, в Киеве никогда не говорили о подготовке к созданию ядерного оружия.

Ранее политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.