Санду обвинили в политических репрессиях в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду вместе с правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) боятся потерять свою власть, считает бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин, передает «Sputnik.Молдова». По его словам, опасения политиков связаны с риском оказаться в тюрьме за коррупцию.

«Санду и PAS устраивают политические репрессии в Молдове из-за своего страха <...> Нынешних мерзавцев из власти сейчас охватил жуткий страх потерять власть и лишиться «кормушки». Они просто боятся сесть за решетку за те суммы, которые они наворовали. У них есть страх перед ответственностью за тот антизаконный и антиконституционный беспредел, который они устроили», — пояснил Воронин.

Он добавил, что в подобных условиях представители властей «загнали в страх» весь народ Молдавии. Воронин подчеркнул, что в особенности это затронуло госслужащих.

Ранее Евросоюз обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии.