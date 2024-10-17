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В ЕС выступили за объединение европейской энергосистемы с украинской

Главы стран ЕС выступили за интеграцию энергосистемы Украины с европейской

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Sofiia Gatilova/Reuters

Лидеры стран Европейского Союза выразили поддержку идее интеграции энергосистемы Украины с европейской сетью. Они призвали к активным действиям в этом направлении, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе.

»Евросовет призывает к дальнейшей интеграции энергетической системы Украины в европейскую энергетическую сеть, конкретным шагам в реализации этой цели», - говорится в документе.

17 октября в Брюсселе стартовала встреча глав государств ЕС. В повестке дня рассматриваются вопросы, касающиеся Украины, Ближнего Востока, миграции, конкуренции и внешней политики. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы», который включает пять основных пунктов и три конфиденциальные детали. Среди прочего, документ также предполагает снятие запрета на применение западного оружия для ударов по территории России и приглашение Украины стать членом НАТО.

В сентябре кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис обсудила военную помощь Украине и поддержку энергосистемы страны на встрече с Зеленским. Стороны обсудили важность дальнейшей решительной поддержки Украины Вашингтоном, а также так называемый «план победы» Зеленского.

Ранее в США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине.

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