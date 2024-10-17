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Политолог допустил возможность проведения референдума в Харьковской области

Политолог Скачко: высока вероятность, что харьковчане захотят войти в состав РФ

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева о том, что он полностью поддерживает жителей региона, предлагающих провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации. По мнению эксперта, вероятность того, что харьковчане захотят присоединиться к РФ, очень высока.

«Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», — сказал Скачко.

При этом, по его словам, проведение плебисцита станет возможным только после взятия под контроль российскими войсками всей территории региона.

Как сообщил Ганчев, жители села Граково Харьковской области попросили о проведении референдума по присоединению территории региона, контролируемой российскими войсками, к РФ. Глава администрации поддержал идею, отметив при этом, что такое решение должны принимать все жители области, в том числе те, которые сейчас находятся в Харькове и не имеют гражданства России.

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