Минобороны Финляндии осторожно прокомментировало возможное членство Украины в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осторожно прокомментировал возможное приглашение Украине стать членом НАТО. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

«В руках западных стран есть дополнительные средства, дополнительные вооружения, дополнительные боеприпасы, долгосрочные заказы в сфере обороны внутри страны, а также совместные закупки», — сказал он по прибытии на Брюссель на встречу глав оборонных ведомств стран Евросоюза, в которой также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что ЕС является важным партнером в решении этих вопросов.

Глава финского минобороны не дал оценки тому, стоит ли в ближайшем будущем приглашать Украину в альянс. При этом он подчеркнул, что у западных стран есть много способов поддержать Киев.

Накануне президент Украины впервые публично представил «план победы», который состоит из пяти пунктов. Один из них подразумевает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов документа.

Ранее глава НАТО высказался о перспективах переговоров Украины и России.