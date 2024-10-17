Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Финляндии осторожно прокомментировало возможное членство Украины в НАТО

Yle: глава МО Финляндии осторожно комментирует возможное членство Украины в НАТО

close
Sergei Grits/AP

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен осторожно прокомментировал возможное приглашение Украине стать членом НАТО. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

«В руках западных стран есть дополнительные средства, дополнительные вооружения, дополнительные боеприпасы, долгосрочные заказы в сфере обороны внутри страны, а также совместные закупки», — сказал он по прибытии на Брюссель на встречу глав оборонных ведомств стран Евросоюза, в которой также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что ЕС является важным партнером в решении этих вопросов.

Глава финского минобороны не дал оценки тому, стоит ли в ближайшем будущем приглашать Украину в альянс. При этом он подчеркнул, что у западных стран есть много способов поддержать Киев.

Накануне президент Украины впервые публично представил «план победы», который состоит из пяти пунктов. Один из них подразумевает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов документа.

Ранее глава НАТО высказался о перспективах переговоров Украины и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами