Подоляк заявил, что у Украины нет планов вернуть земли военным путем

В так называемом «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского нет пунктов о возвращении Украиной территорий военным путем. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит Telegram-канал «Obozrevatel».

«Это не вопрос освобождения всех территорий военным путем. Это план принуждения России-это создание условий, когда для России остается слишком высокая цена, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории», — сообщил он.

До этого Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие.

Накануне Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил свой «план победы». Среди прочего в нем есть пункт о размещении Западом на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Ранее ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского.