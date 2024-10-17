Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подоляк заявил, что у Украины нет планов вернуть земли военным путем

Подоляк: в плане победы Киева нет пунктов о возвращении земель военным путем

close
Efrem Lukatsky/AP

В так называемом «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского нет пунктов о возвращении Украиной территорий военным путем. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит Telegram-канал «Obozrevatel».

«Это не вопрос освобождения всех территорий военным путем. Это план принуждения России-это создание условий, когда для России остается слишком высокая цена, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории», — сообщил он.

До этого Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом реализацию «плана победы» и дальнобойное оружие.

Накануне Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил свой «план победы». Среди прочего в нем есть пункт о размещении Западом на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Ранее ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами