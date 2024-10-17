Зеленский представил «план победы» лидерам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил свой «план победы» лидерам стран ЕС. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

В ходе своего выступления он призвал провести второй саммит мира, чтобы положить конец конфликту, а также заявил, что Россию необходимо подготовить к «настоящей дипломатии» и «принудить к справедливому миру» через так называемый «план победы». Зеленский призвал лидеров ЕС помочь в его реализации.

«Если мы начнем сейчас и будем следовать «плану победы» – мы сможем закончить эту войну не позже следующего года», – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов положить «план победы» на стол европейским лидерам и рассчитывает на их поддержку. В выступлении он также отверг «навязанные перемирия».

Также Зеленский представил главам ЕС каждый пункт своего плана по отдельности. Он содержит пять пунктов и три секретных положения и предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оглашение «плана победы», заявила, что Зеленский только подталкивает Североатлантический альянс к прямому противостоянию с РФ.

Ранее ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского.