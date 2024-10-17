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Глава НАТО заявил, что Украина однажды станет членом альянса

Рютте: пока неясно когда, но Украина станет членом альянса

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Global Look Press

Украина станет членом НАТО, однако пока неясно, когда это произойдет, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова передает Reuters.

«Наши коллективные усилия являются мостом к членству [Украины] в НАТО. Неясно когда, но однажды Украина станет членом НАТО», — сказал глава военного блока.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы». Его план состоит из пяти пунктов, один из которых подразумевает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта с Россией.

Генсек НАТО заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов этого плана. Он отметил, что многим вопросам необходимо «углубить понимание», а также анонсировал диалог за закрытыми дверями.

30 сентября 2022 года Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский не верит в членство Украины в НАТО.

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