Швеция выделила $30 млн на восстановление украинской энергетики

Шведские власти выделили свыше $30 млн на ремонт энергетических объектов на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию правительства королевства.

«Этот пакет помощи важен для поддержки украинского энергетического сектора и помогает обеспечивать жизнеспособность украинского общества и поддерживать тепло в украинских домах», — заявил министр внешней торговли Швеции Беньямин Дуса.

В сентябре Швеция выделила Украине новый пакет помощи на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн).

В новый пакет помощи вошли финансовые взносы, пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд и «материальные единицы».

Также королевство направит Киеву танковые боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Robot 70, шесть боевых катеров класса CB90 и два спусковых прицепа для лодок. Кроме того, Украине передадут камуфляжное оборудование для бронетранспортеров Pbv 302, которые были поставлены ей ранее.

Ранее в Швеции призвали изменить написание Киева.