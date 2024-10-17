Так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского так же далек от реальности, как и Украина от победы. Об этом пишет немецкое издание RND.

«Так называемый план победы… Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что западные союзники Киева не смогут поддержать этот план, «не став сами воюющими сторонами» в конфликте. Приглашение в НАТО может быть направлено «только стране, которая живет в мире», подчеркивает RND.

До этого Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель, чтобы представить свой так называемый «план победы», а также провести ряд встреч с западными высокопоставленными чиновниками.

Ранее ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского.