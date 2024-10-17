Страны Запада не смогли добиться должных результатов по Украине, соответствующая стратегия президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца не работает. Об этом Politico заявила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Яна Пуглиерин.

«Стратегия Шольца и Байдена по Украине, подобная медленной варке лягушки в кипятке, на самом деле не сработала», — подчеркнула она.

Западу не удалось должным образом воздействовать на Россию в рамках проведения ВС РФ специальной военной операции, добавила Пуглиерин.

До этого турецкий политик Догу Перинчек заявлял, что Соединенные Штаты и НАТО после краха украинской армии предадут Украину и будут думать только о своей выгоде в результате конфликта.

Как отметил Перинчек, мировая общественность видела такое в Афганистане, поэтому после поражения ВСУ Запад быстро откажется от поддержки украинского лидера Владимира Зеленского и будет думать лишь о выгоде Вашингтона и Лондона.

Ранее в США назвали число потерянных Украиной танков Leopard.