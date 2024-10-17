Херш предположил, что уходящий с политической сцены Байден хочет затмить Харрис

Уходящий президент США Джо Байден пытается затмить вице-президента Камалу Харрис, выдвинутую кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Такое мнение выразил известный американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

В статье, посвященной отношениям США и Израиля и поставкам оружия на Ближний Восток Херш напомнил о недавнем телефонном разговоре Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Камала Харрис присутствовала при этом, но оставалась в тени и никак себя не проявила. Однако, по мнению Херша, «ей следовало бы руководить всеми серьезными внешнеполитическими вопросами в эти [предвыборные] недели».

«Кажется, Байден намерен затмить своего верного вице-президента», — говорится в статье.

Как отмечает Херш, покидающий Белый дом Байден пытается привлечь к себе внимание, в то время как ему следовало бы демонстрировать американским избирателям «компетентность Харрис».

13 октября стало известно о разногласиях между командами Байдена и Харрис в преддверии выборов. По сообщению портала Axios, многие из окружения президента недовольны тем, что его вынудили отказаться от переизбрания, в результате чего Белый дом не обеспечивает должной координации действий с кампанией Харрис. Например, Байден похвалил губернатора Флориды Рона Десантиса вскоре после того, как Харрис подвергла его критике.

Ранее Трамп заявил, что демократы отобрали у Байдена выборы, как конфету у ребенка.