Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Херш предположил, что уходящий с политической сцены Байден хочет затмить Харрис

Херш: Байден хочет затмить Харрис, хотя ему следовало бы поддерживать ее

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Уходящий президент США Джо Байден пытается затмить вице-президента Камалу Харрис, выдвинутую кандидатом на пост главы государства от Демократической партии. Такое мнение выразил известный американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

В статье, посвященной отношениям США и Израиля и поставкам оружия на Ближний Восток Херш напомнил о недавнем телефонном разговоре Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Камала Харрис присутствовала при этом, но оставалась в тени и никак себя не проявила. Однако, по мнению Херша, «ей следовало бы руководить всеми серьезными внешнеполитическими вопросами в эти [предвыборные] недели».

«Кажется, Байден намерен затмить своего верного вице-президента», — говорится в статье.

Как отмечает Херш, покидающий Белый дом Байден пытается привлечь к себе внимание, в то время как ему следовало бы демонстрировать американским избирателям «компетентность Харрис».

13 октября стало известно о разногласиях между командами Байдена и Харрис в преддверии выборов. По сообщению портала Axios, многие из окружения президента недовольны тем, что его вынудили отказаться от переизбрания, в результате чего Белый дом не обеспечивает должной координации действий с кампанией Харрис. Например, Байден похвалил губернатора Флориды Рона Десантиса вскоре после того, как Харрис подвергла его критике.

Ранее Трамп заявил, что демократы отобрали у Байдена выборы, как конфету у ребенка.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами