В Верховной раде заявили, что Зеленский не верит в членство Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет одержать победу и не станет членом Североатлантического альянса. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Ни Зеленский, никто из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет», — отметил он.

По его словам, Зеленский желает лишь продлить свой срок на посту президента страны, который истек 20 мая.

Дмитрук обратил внимание на то, что президент Украины на закрытом собрании в Киеве не смог ответить на вопрос о реальных сроках и планах на будущее по фронту и стране в целом, а также перестал прислушиваться к разведке и военным. При этом информация о происходящем на фронте «поступает очень плачевная», добавил нардеп.

Накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана Зеленского. Он отметил, что многим вопросам необходимо «углубить понимание», а также анонсировал диалог за закрытыми дверями.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.