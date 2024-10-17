Нетаньяху обвинил Макрона в невежестве

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН — это признак исторического невежества и неуважения, а также удручающее искажение истории. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью французской газете Le Figaro, передает РИА Новости.

«Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его», — отметил он.

Нетаньяху напомнил о том, что еврейский народ «привязан» к израильской земле уже 3,5 тысячи лет. По его словам, современный Израиль создан «благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость», которые противостояли натиску пяти объединившихся арабских государств.

Слова о том, что Организация Объединенных Наций «создала Государство Израиль» являются «удручающим искажением истории», резюмировал Нетаньяху.

Газета Parisien писала о том, что Макрон напомнил Нетаньяху о том, что Израиль был создан решением ООН. В этой связи, по словам французского президента, премьер Израиля не должен нарушать указы ООН.

В начале октября Макрон в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и секторе Газа. При этом политики признали существование разногласий во взглядах на происходящее на Ближнем Востоке, но отметили, что все равно хотят быть понятыми друг другом.

Ранее сообщалось, что Макрон надеется на давление на Израиль со стороны США.