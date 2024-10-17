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Захарова резко отреагировала на слова кандидата на пост канцлера ФРГ об ультиматуме России

Захарова ответила на угрозы политика ФРГ Мерца: ультиматум пусть жене объявит

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала немецких политиков прекратить поставки вооружений Украине вместо того, чтобы выдвигать России ультиматумы. Так она прокомментировала «Известиям» слова лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала дипломат.

16 октября Мерц заявил, что в случае победы на выборах в канцлеры ФРГ в первые же сутки предъявит России ультиматум, а в случае его невыполнения передаст Киеву авиационные дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения по дальности применения немецкого вооружения. Мерц также раскритиковал правительство нынешнего канцлера Олафа Шольца, упрекнув его в отсутствии стратегического видения.

Комментируя слова Мерца, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что воинственная риторика кандидата в канцлеры Германии от ХДС может помешать ему стать первым лицом в ФРГ. По словам сенатора, идея вооруженного противостояния с Россией в Германии не является популярной.

Ранее Пушков напомнил Мерцу о судьбе гитлеровской Германии.

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