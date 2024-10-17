Захарова резко отреагировала на слова кандидата на пост канцлера ФРГ об ультиматуме России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала немецких политиков прекратить поставки вооружений Украине вместо того, чтобы выдвигать России ультиматумы. Так она прокомментировала «Известиям» слова лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала дипломат.

16 октября Мерц заявил, что в случае победы на выборах в канцлеры ФРГ в первые же сутки предъявит России ультиматум, а в случае его невыполнения передаст Киеву авиационные дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения по дальности применения немецкого вооружения. Мерц также раскритиковал правительство нынешнего канцлера Олафа Шольца, упрекнув его в отсутствии стратегического видения.

Комментируя слова Мерца, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что воинственная риторика кандидата в канцлеры Германии от ХДС может помешать ему стать первым лицом в ФРГ. По словам сенатора, идея вооруженного противостояния с Россией в Германии не является популярной.

Ранее Пушков напомнил Мерцу о судьбе гитлеровской Германии.