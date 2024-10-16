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В НАТО заявили о необходимости демаркировать границы Украины

AP: границы Украины нужно демаркировать до вступления в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Границы Украины должны быть конкретно определены — до вступления государства в Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Дипломаты НАТО заявили, что границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она сможет присоединиться (к альянсу — «Газета.Ru»)», — отмечает издание.

Такой шаг необходим для того, чтобы «не допустить ошибок» при применении пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, уточнило агентство.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевым приоритетом в отношении Киева и НАТО получение приглашения в альянс. Он подчеркнул, что считает задачу реалистичной и Киев продолжит работать над достижением целей. По словам Зеленского, республика будет делать все, «чтобы это получить».

Сегодня Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана Зеленского. Он обратил внимание, что по многим вопросам необходимо «углубить понимание», а также анонсировал диалог за закрытыми дверями.

Ранее в офисе президента Украины раскрыли, что содержат тайные положения «плана победы».

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