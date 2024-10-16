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В офисе президента Украины раскрыли, что содержат тайные положения «плана победы»

Подоляк: в тайных приложениях «плана победы» идет речь об ударах по России

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал изданию «Страна.ua», что в тайных положениях «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского идет речь об ударах по территории России.

«В приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, <...> какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — пояснил советник главы Офиса украинского президента.

До этого Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». План содержит пять пунктов и три секретных положения и предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

По словам Зеленского, если начать следовать его стратегии сейчас, боевые действия закончатся уже в 2025 году.

Украинский президент уточнил, что победы «будет непросто достичь». В самом начале выступления он заявил о растущем разочаровании и усталости в украинском обществе.

Ранее в Германии усомнились в реалистичности требований Зеленского.

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