Белый дом озвучил свою позицию по ударам Украины вглубь России

Соединенные Штаты сохраняют в силе запрет на применение американского оружия для дальнобойных ударов вглубь России. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс».

«По этому вопросу ничего не изменилось», — сказала она.

Также Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты в среду объявят о выделении нового пакета вооружений для Украины.

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде Украины свой «план победы» над Россией. В частности, по словам Зеленского, план урегулирования конфликта на Украине предусматривает использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории России. Кроме того, его инициатива предусматривает проведение совместных с европейскими союзниками операций «для сбития ракет и дронов России в пределах доступа воздушного щита партнеров».

Ранее в Британии сообщили, что европейские страны отказали Зеленскому во всех просьбах.