В Белом доме анонсировали визит Байдена в Берлин

Президент США Джо Байден в четверг, 17 октября, поедет в Германию. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она уточнила, что у американского лидера запланированы встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам Жан-Пьер, глава Белого дома намерен обсудит с руководством Германии не только двусторонние вопросы, но и международную повестку, в том числе — украинский кризис. В администрации президента напомнили, что изначально поездка Байдена в ФРГ и Анголу планировалась 10-15 октября, но визит пришлось отложить из-за надвигающегося урагана «Милтон». По словам Жан-Пьер, теперь американский лидер намерен посетить Анголу в начале декабря.

В сентябре стало известно. что политика президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца может привести к ядерной войне. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах.