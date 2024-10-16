В МИД РФ оценили степень усталости Запада от помощи Украине

Запад, решивший нанести России стратегическое поражение в украинском конфликте, сам завел себя в тупик и теперь боится, что события начнут развиваться не по задуманному сценарию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ.

«Они сами себя <…> просто загнали в тупик. <…> Возвели в качестве какого-то идола на пьедесталы вообще всех стран [президента Украины Владимира] Зеленского,» — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, словах об усталости западных стран от поддержки Украины в первую очередь выдают опасения от того, что ситуация не идет по задуманному ими сценарию. Дипломат констатировала, что Финляндия все-таки призвала удвоить помощь Украине и подтвердила готовность помогать украинским властям столько, сколько потребуется.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.