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В Британии сообщили, что европейские страны отказали Зеленскому во всех просьбах

Меркурис: Зеленскому отказали во всех просьбах во время визита в Европу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали во всех его просьбах во время визита в Европу. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу. Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом», — сказал британец.

Как отметил Меркурис, западные партнеры не дали ему разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Зеленский также не смог добиться ускоренного пути вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО), подчеркнул эксперт.

Накануне Зеленский посетил Великобританию, Францию, Германию и Италию.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Ранее сообщалось, что два секретных приложения к «плану» Зеленского не будут опубликованы.

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