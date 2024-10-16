Демократическая партия США будет «рисовать голосование на выборах президента по почте», чтобы придать им легитимность. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказала член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина.

«И выборы надо не просто выиграть — надо, чтобы они хотя бы выглядели легитимно. И у Харрис все шансы на победу. Они будут рисовать голосование по почте. И тогда они будут предъявлять все эти обложки и говорить: весь народ ее поддерживал. Готовят общественное мнение, чтобы погасить протесты, чтобы 6 января у Капитолия не повторилось», — сказала парламентарий.

Она добавила, что демократы думают скорее о тактике, чем о стратегии.

Накануне команда кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис опубликовала «Программу возможностей для темнокожих мужчин», которая предусматривает предоставление афроамериканским избирателям расширенного круга привилегий.

Позже авторы издания Wall Street Journal (WSJ) заявили, что действия кандидата Харрис по привлечению на свою сторону темнокожих избирателей не принесут успехов.

Ранее стало известно о разногласиях между командами Байдена и Харрис в преддверии выборов.