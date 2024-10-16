В МИД России отреагировали на «план победы» Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга прокомментировала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, представленный в Верховной раде в среду, 16 октября.

«Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов», — заявила она.

По ее словам, в плане содержится «очередная истерия по поводу приглашения Украины в НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября. План состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведывательным данным западных партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».