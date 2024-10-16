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В МИД России отреагировали на «план победы» Зеленского

Захарова назвала «план победы» Зеленского набором бессвязных лозунгов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга прокомментировала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, представленный в Верховной раде в среду, 16 октября.

«Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов», — заявила она.

По ее словам, в плане содержится «очередная истерия по поводу приглашения Украины в НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября. План состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведывательным данным западных партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».

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