План Зеленского сочли способом втянуть Запад в противостояние с Россией

План президента Украины Владимира Зеленского, представленный в Верховной раде, — это схема втягивания Запада в прямое военное противостояние с Россией, которое приведет к третьей мировой войне. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он назвал требования украинского лидера наглыми и провокационными, отметив, что «укрофюрер сбрасывает с себя ответственность за уничтожение украинского народа» и переадресовывает ее западным партнерам.

Парламентарий обратил внимание, что по сути это «план спасения от поражения».

«Готов ли коллективный Запад спасать шкуру Зеленского с риском ядерного конфликта?» — задал вопрос Слуцкий.

По его словам, никаких реальных шагов по урегулированию украинского конфликта план Зеленского не предлагает.

Аналогичное мнение высказал в среду, 16 октября, и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он заявил, что представленный украинским президентом Владимиром Зеленским «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.