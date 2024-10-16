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В России объяснили отказ Казахстана вступать в БРИКС

Политолог Станкевич: отказ Казахстана вступать в БРИКС – это не финал, а пауза

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Заявление властей Казахстана о том, что государство пока будет воздерживаться от подачи заявки в БРИКС, рано объективно оценивать. Пока не хватает данных об этой ситуации, которая, скорее всего, является не финальным решением, а паузой, заявил в беседе с 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что приедет на саммит БРИКС в Казани, информации о том, что он передумал, пока не было, напомнил эксперт. По его мнению, это означает, что все это еще не конец истории, и в ближайшее время последуют пояснения по поводу отказа от подачи заявки на присоединение к организации.

«Это пауза для дополнительных размышлений, и, возможно, причины этой паузы станут ясны уже через неделю», — отметил Станкевич.

Напомним, пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева Берик Уали сообщил, что Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС в настоящее время и «в ближайшем будущем». Он объяснил такое решение многоступенчатым процессом рассмотрения членства и перспективами развития объединения, добавив, что Астана отдает предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной международной организации.

Ранее в Кремле оценили решение Казахстана не вступать в БРИКС.

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