Шольц не изменил своего мнения о принятии Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не изменил своего мнения о неготовности принять Украину в НАТО в срочном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта.

«Изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет», — подчеркнул Хебештрайт.

Он пояснил, что подробности переговоров Зеленского и Шольца согласно договоренности держатся в тайне, но так как «мирный план» Зеленского содержит пункт о срочном включении Украины в НАТО, Хебештрайт заявил, что позиция Берлина осталась неизменной после встречи лидеров двух стран.

До этого немецкий телеканал ZDF сообщал, что новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Киеву в формате «Рамштайн» в обозримом будущем не будет.

По оценке корреспондента ZDF в Вашингтоне Эльмара Тевессена, дальнейшие решения в формате «Рамштайн», скорее всего, будут приняты после выборов в США 5 ноября.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.