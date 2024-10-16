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Два секретных приложения к «плану» Зеленского не будут опубликованы

Два секретных приложения к «плану победы» Зеленского не будут опубликованы

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Caitlin Ochs/Reuters

Два секретных приложения из «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского не будут опубликованы, с ними смогут ознакомиться только ведущие в военном отношении западные страны. Об этом сообщает ТАСС.

В открытую часть плана вошли использование западных средств ПВО и снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России.

Зеленский отметил, что у третьего пункта плана тоже есть «соответствующее секретное приложение», которое получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

В открытой части третьего пункта обсуждается размещение на территории Украины некоего неядерного стратегического «пакета сдерживания».

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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