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ГД приняла в I чтении проект о наказании за незаконную миграцию

ГД приняла в I чтении ужесточение наказания за организацию незаконной миграции

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о тюремном наказании на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции в РФ, совершенную организованной группой. Об этом сообщает ТАСС.

Новыми положениями предлагается дополнить статью 322.1 Уголовного кодекса России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроекты, направленные на борьбу с незаконной миграцией, до конца осени.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран» и выступил против резкого ужесточения миграционной политики в России. Он высказал мнение, что кто-то «специально сталкивает россиян с соседними братскими регионами», и призвал менять миграционное законодательство «не таким отвратительным образом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему ужесточение наказаний для иностранцев не противоречит Конституции.

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