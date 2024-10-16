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Зеленский включил в свой «план урегулирования» удары вглубь России

Зеленский сообщил, что в его «план урегулирования» входят удары вглубь России

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Caitlin Ochs/Reuters

План урегулирования конфликта на Украине предусматривает использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории России и европейского воздушного щита. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, представляя свой план в Верховной раде, передает ТАСС.

«Совместные защитные операции с нашими партнерами в Европе для сбития ракет и дронов России в пределах доступа воздушного щита партнеров», — сказал он.

По его словам, в плане предусматривается снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам, находящимся на территории РФ.

Также Зеленский заявил, что Киев должен получать данные разведок и спутниковые данные.

Во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде президент Украины посетовал, что в непубличных коммуникациях с союзниками Киева от них все чаще звучит слово «переговоры» и все реже – «справедливость».

Ранее Зеленский раскрыл срок завершения конфликта в случае поддержки его «плана победы».

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