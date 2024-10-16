Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность продления предстоящего саммита БРИКС

Песков: саммит БРИКС продлевать не собираются

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Сроки предстоящего саммита БРИКС продлевать не планируется, его инфраструктура готова к большому количеству участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Какой-то потребности продлевать саммит нет, и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что вся инфраструктура планируемого саммита подготовлена под достаточно большой интерес участников. Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия ожидала большое количество тех, кто аккредитовался на саммит.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, а также различных исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Как рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко, в ходе саммита участников ждет интенсивная работа по обсуждению значимых для всего мирового сообщества проблем. Ожидается, что будут подняты вопросы углубления экономического сотрудничества стран БРИКС, а также преобразование международной финансовой системы.

Ранее в Кремле рассказали о преимуществах БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами