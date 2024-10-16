В Кремле оценили возможность продления предстоящего саммита БРИКС

Сроки предстоящего саммита БРИКС продлевать не планируется, его инфраструктура готова к большому количеству участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Какой-то потребности продлевать саммит нет, и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что вся инфраструктура планируемого саммита подготовлена под достаточно большой интерес участников. Также пресс-секретарь президента отметил, что Россия ожидала большое количество тех, кто аккредитовался на саммит.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, а также различных исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Как рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Коваленко, в ходе саммита участников ждет интенсивная работа по обсуждению значимых для всего мирового сообщества проблем. Ожидается, что будут подняты вопросы углубления экономического сотрудничества стран БРИКС, а также преобразование международной финансовой системы.

Ранее в Кремле рассказали о преимуществах БРИКС.