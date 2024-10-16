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Зеленский раскрыл срок завершения конфликта в случае поддержки его «плана победы»

Зеленский: при реализации «плана победы» конфликт закончится в следующем году

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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации своего так называемого плана победы в Верховной раде заявил, что если союзники Киева поддержат содержащиеся в нем требования, то конфликт завершится «не позднее следующего года». Трансляция мероприятия ведется в одной из соцсетей главы государства.

«Если план поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что если Украина и партнеры не усилятся сейчас, то Владимир Путин «существенно усилится в следующем году».

14 октября издание «Страна.ua» сообщало, что внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского может пройти 16 октября. По словам источника, близкого к руководству фракции «Слуга народа», в среду глава Украины презентует «план победы».

Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что Зеленский 16 октября выступит в Раде. При этом отмечалось, что «план» будет представлен не полностью.

17 октября президент Украины представит «план победы» в Европейском совете.

Ранее в США признали нереалистичность плана Зеленского.

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