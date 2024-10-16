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В Кремле прокомментировали возможность приезда Вучича в Казань на саммит БРИКС

Кремль: Сербии в ЕС заламывают руки, БРИКС никому условий не ставит

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Darko Vojinovic/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия сербского президента Александра Вучича в саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

Песков отметил, что по возможному участию Сербии не будет пока ничего сообщать, окончательную информацию об участниках саммита БРИКС даст помощник президента Юрий Ушаков в ближайший понедельник.

«Сербии заламывают руки. Все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС разными действиями, выдвигают условия. БРИКС никому условий не выдвигает, это формат, основанный на уважении. Там никто не ставит вопрос «или-или», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что это объединение привлекательно для ряда стран.

«Мы понимаем давление, с которым приходится сталкиваться сербским друзьям, но уверены что Сербия примет решение, которое больше соответствует интересам сербского народа», — отметил Песков.

Сербский вице-премьер Александр Вулин до этого заявлял, что присоединение к БРИКС может стать для Сербии альтернативой вступлению в Евросоюз. Он также отмечал, что Сербия обязательно направит представителя на саммит БРИКС в Казани.

Ранее стало известно о сомнениях в БРИКС по поводу членства Турции в организации.

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