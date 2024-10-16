Несостоятельность так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского признают как в США, так и в Европе. Об этом в своей статье написал обозреватель The Washington Post (WP) Ишаан Тарур.

По мнению журналиста, план Зеленского будет далек от той реальной «победы», на которую многие рассчитывали, поскольку как в США, так и в Европе «нарастают цинизм и усталость», и даже некоторые из самых ярых сторонников Киева признают, что время, отпущенное западным союзникам на поддержание украинского конфликта, истекает.

При этом среди правительств стран Запада нет консенсуса относительно того, какая часть «списка пожеланий» Зеленского должна быть выполнена. В лучшем случае Украина может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров с Россией о завершении конфликта, написал Тарур.

Обозреватель напомнил, что в декабре 2022 года, когда Зеленского во время его выступления в американском конгрессе встречали «бурными овациями», только небольшая группа представителей Республиканской партии насмехалась над его визитом и сетовали на то, что огромные суммы налогоплательщиков из США направляются Украине. Тарур утверждает, что сегодня такую точку зрения разделяет подавляющее большинство американских граждан, в том числе кандидат в президенты Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Киеву не нравится мнение США об окончании конфликта.