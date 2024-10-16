Политика румынизации, лишения молдаван своей идентичности преследует цель превратить их в обслугу интересов Румынии и сообщества НАТО в целом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.



«Когда вы лишаете человека его идентичности, вы можете делать с ним все что угодно. И со страной то же самое. Идентичность — это корни. <...> Молдаван этого пытаются лишить для того, чтобы сделать просто манкуртов», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что конфликт интересов идет уже давно. В настоящее время у Молдавии еще сохраняются остатки научного, промышленного, а также образовательного наследия, но в дальнейшем этого не будет.

По словам представителя МИД РФ, проводимая политика устанавливает, что «молдаване нужны лишь для того, чтобы быть вечной обслугой с целью рекрутировать под нужды Румынии и в целом натовского сообщества обслуживающий персонал».

До этого Захарова призвала Молдавию прекратить «безответственные игры» с суверенитетом государства и не следовать западному курсу в отношении России.

По словам дипломата, залогом суверенного развития Молдавии и безопасности государства является нейтральный статус республики.

Ранее в Молдавии вырос интерес к евроинтеграции.