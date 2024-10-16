Выступающим против империализма США следует бояться за свою жизнь. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

По его словам, это плохо для европейской и англосаксонской демократии, но все же необходимо быть сильными и смелыми. Блага отметил, что в связи с этим он решил, как первый политик из правящей коалиции и правительства Словакии, отправиться в Россию и показать, что Европе нужна смелость, «чтобы защитить своих детей и отстоять мир».

Политик добавил, что покушения на выступающих против безусловной поддержки Украины политиков вроде бывшего президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо являются «ужасающей ситуацией».

По мнению Благи, если Словакии нужно бояться за свою жизнь, потому что она имеет свободу слова и хочет говорить правду, то это не является демократией и свободой.

Депутат отметил, что на Трампа также покушались из-за того, что он хочет разрешить конфликт с Россией.

Ранее депутат Европарламента извинился за русофобию Запада.