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Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа за три месяца

FEC: Илон Маск за три месяца пожертвовал $75 млн предвыборной кампании Трампа

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Evan Vucci/AP

Американский предприниматель Илон Маск за три месяца пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа America PAC. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов (FEC).

Согласно информации FEC, общая сумма пожертвований миллиардера в период с июля по сентябрь составила $74,95 млн. Еще один отчет будет представлен комиссии 24 октября, который охватит период с 1 по 16 октября.

11 октября Маск заявил, что в команде программы телеканала CBS News «60 минут», которая, предположительно, сильно отредактировала интервью с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, необходимо провести «чистку».

В начале сентября Маск заявлял, что Демократическая партия США превратилась в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.

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