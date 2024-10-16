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Госдума обсудит блокировку сайтов незаконных услуг для мигрантов

ГД обсудит блокировку сайтов незаконных услуг для мигрантов на следующей неделе

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Илья Питалев/РИА Новости

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты о введении внесудебной блокировки сайтов с незаконными услугами для мигрантов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, Госдума 16 октября приступит к рассмотрению двух законопроектов из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики.

В разговоре с журналистами Володин пояснил, что на следующей неделе парламентарии обсудят вопрос блокировки без суда сайтов с предложениями незаконных услуг в сфере миграции, а также законопроект о полном запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Спикер Госдумы добавил, что на сегодняшний день в интернете можно найти десятки предложений о помощи мигрантам в сдаче экзаменов по русскому языку и истории.

Накануне комитет Госдумы по государственному строительству одобрил и рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Ранее в Госдуме одобрили проект о штрафах до 60 млн руб. за фиктивную регистрацию мигрантов.

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