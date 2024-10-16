Володин сообщил, что Госдума начнет рассмотрение проектов о миграционной политике

Принятие законопроектов о миграционной политике будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за преступления в этой сфере и обеспечению общественной безопасности. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Госдума 16 октября приступит к рассмотрению в первом чтении двух законопроектов из соответствующего пакета.

Они предполагают, что, в случае совершения преступления, незаконное пребывание в России станет отягчающим обстоятельством. В этом году число таких преступлений увеличилось в три раза — до 8 тыс. эпизодов, отметил он, ссылаясь на данные СК.

Кроме того, предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Законодатели также хотят установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Накануне комитет Госдумы по государственному строительству одобрил и рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Ранее в Госдуме объяснили, почему ужесточение наказаний для иностранцев не противоречит Конституции.