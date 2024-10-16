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Байден резко отчитал Трампа и назвал его неудачником

Президент США Байден отчитал Трампа, назвав его неудачником

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Elizabeth Frantz/Reuters

Действующий президент США Джо Байден резко отчитал кандидата на пост президента Дональда Трампа, назвав его неудачником, который баллотируется ради того, чтобы не попасть в тюрьму. Соответствующие заявления он сделал во время мероприятия в Филадельфии, пишет The Hill.

Байден рассказал, что сегодня в США работает больше людей чем когда-либо с тех пор, как Трамп покинул свой пост. Кроме того, насильственные преступления в стране снизились, а нелегально пересекающих границу людей стало меньше, указал глава государства. Байден поинтересовался, почему Трамп называет это «адом», и задал вопрос, «откуда он, черт возьми, взялся».

«Это меня злит. Я говорю, что Америка побеждает, мы самая могущественная страна в мире, самая уважаемая страна в мире. … Трамп говорит, что мы неудачники, но единственный неудачник, которого я знаю, — это Дональд Трамп», — сказал Байден.

В свою очередь Дональд Трамп заявлял, что демократы отобрали у действующего главы государства Джо Байдена возможность участвовать в выборах в ноябре, как конфету у ребенка.

По мнению политика, после отказа от участия в выборах Байден испытывает к нему больше симпатий, чем к вице-президенту Камале Харрис, сменившей действующего главу государства в президентской гонке.

Ранее Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис.

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