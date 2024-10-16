В Белом доме прокомментировали слова Зеленского об участии КНДР в конфликте на Украине

Соединенные Штаты озабочены сообщениями о том, что якобы северокорейские военные принимают прямое участие в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает Reuters .

По словам Саветта, если информация об участии войск КНДР в конфликте на Украине подтвердится, это будет означать «значительное усиление» оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

Кроме того, считает он, такой шаг «укажет на новый уровень отчаяния России», которая якобы несет значительные потери в ходе конфликта.

14 октября Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины. По словам Зеленского, там обсуждали фактическое включение в конфликт КНДР и отношения России «с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание конфликта».

Ранее в Госдуме рассказали, как Зеленский пугает Запад с помощью КНДР.