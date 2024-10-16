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Трамп сравнил Байдена с ребенком, у которого отобрали конфету

Трамп: демократы отобрали у Байдена выборы, как конфету у ребенка

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Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократы отобрали у действующего главы государства Джо Байдена возможность участвовать в выборах в ноябре, как конфету у ребенка. Его слова в ходе выступления перед сторонниками в Атланте (штат Джорджия) передает ТАСС.

«Я не поклонник Байдена, да и кто может быть [его поклонником], но у него украли выборы. Их отобрали у него, как конфету у ребенка. И он злится», — сказал Трамп.

По мнению политика, после отказа от участия в выборах Байден испытывает к нему больше симпатий, чем к вице-президенту Камале Харрис, сменившей действующего главу государства в президентской гонке.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

14 октября глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказывал мнение, что поражение Харрис на предстоящих президентских выборах может привести к всплеску насилия и гражданскому конфликту в США.

Ранее Трамп не захотел даже думать о своем поражении на выборах.

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Выборы в США — 2024
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