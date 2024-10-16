Глава МИД Венгрии назвал победу Трампа самой большой надеждой на мир на Украине

Победа Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США может принести самую большую надежду на установление мира на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Министр подчеркнул, что, кроме Трампа в настоящее время нет государственного деятеля, который мог бы привести международную политику к более мирной позиции.

15 октября Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден не в состоянии урегулировать украинский конфликт.

11 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, сможет ли Трамп в случае возвращения в Белый дом реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине. Медведев допустил, что президент России Владимир Путин может предложить Трампу рассмотреть вариант капитуляции Украины.

Ранее Трамп оценил возможность поражения России на Украине.