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Экс-президент США Клинтон рассказал, что поможет демократам победить на выборах

Экс-президент США Билл Клинтон: исход выборов решит честный подсчет голосов

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Global Look Press

Бывший президент США Билл Клинтон сообщил, что исход выборов зависит от честного подсчета голосов. Его слова приводит NBC News.

«Победа будет за теми, кто сильнее этого хочет и сможем ли мы добиться честного, открытого подсчета голосов», — сказал Клинтон.

Соответствующее заявление он сделал во время предвыборной кампании кандидата от демократов Камалы Харрис в штате Джорджия.

Накануне команда Харрис опубликовала «Программу возможностей для темнокожих мужчин», которая предусматривает предоставление афроамериканским избирателям расширенного круга привилегий.

Позже авторы издания Wall Street Journal (WSJ) заявили, что действия кандидата Харрис по привлечению на свою сторону темнокожих избирателей не принесут успехов.

13 октября журнал Forbes сообщил, что Харрис поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа.

Ранее Харрис объяснила, как Трамп на самом деле хочет завершить конфликт на Украине.

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